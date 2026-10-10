Степашин предупредил о casus belli из-за блокирования Калининграда
Блокирование Калининградской области странами Запада стало бы поводом для войны, предупредил бывший премьер-министр России, председатель Ассоциации юристов РФ Сергей Степашин. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
Степашин напомнил о понятии casus belli.
«Если они перекроют кислород Калининградской области, у нас будут все основания с точки зрения международного права сделать коридор. Вот и получат они свое», - указал он.
В то же время Степашин усомнился в реваншистских планах Германии в отношении Калининграда. По его словам, «это болтовня».
Ранее посольство России в Бельгии в своем комментарии бельгийскому МИД и НАТО указало, что действия альянса вблизи Калининградской области увеличивают возможность прямого вооруженного столкновения.
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