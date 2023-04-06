В НАТО не увидели признаков изменения «ядерной реальности»

НАТО не видит признаков изменения «ядерной военной реальности», альянс не менял своей позиции по отношению к ядерному оружию. С таким заявлением выступил замгенсека альянса Мирча Джоанэ, передает Agerpres.

«Мы как альянс являемся ядерной сверхдержавой, но разыгрываем эту ситуацию крайне ответственно», - сказал он. По его словам, НАТО осуждает риторику России по этому вопросу.