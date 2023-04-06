В НАТО не увидели признаков изменения «ядерной реальности»
НАТО не видит признаков изменения «ядерной военной реальности», альянс не менял своей позиции по отношению к ядерному оружию. С таким заявлением выступил замгенсека альянса Мирча Джоанэ, передает Agerpres.
«Мы как альянс являемся ядерной сверхдержавой, но разыгрываем эту ситуацию крайне ответственно», - сказал он. По его словам, НАТО осуждает риторику России по этому вопросу.
Вероятность ядерных инцидентов увеличивается из-за конфликта на Украине. Об этом ранее заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. По его словам, нельзя игнорировать тревожную ситуацию на Запорожской АЭС, кроме того, нельзя закрывать глаза на вероятность использования тактического ядерного оружия. Представитель турецкого лидера добавил, что никто не заинтересован в том, чтобы зона боевых действий расширялась на другие страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+9 371 / сут.
Умерли
397 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+10 879 / сут.
- Экс-посол Украины обвинил Германию в провале Минских соглашений
- Макрон прибыл к месту переговоров в Пекине с Си Цзиньпином. Видео
- В НАТО не увидели признаков изменения «ядерной реальности»
- СМИ: Двое мобилизованных получили по 3 года колонии за отказ отправиться на СВО
- Шведский прокурор заявил, что виновники подрыва «Северных потоков» неясны
- СМИ: Напавшим на силовиков в Ингушетии боевикам удалось скрыться
- Путин в день памяти назвал Жириновского патриотом и авторитетным политиком
- Памятник Жириновскому открыт на Новодевичьем кладбище
- Правительство Финляндии ушло в отставку
- В СПЧ призвали создать банк данных ДНК участников спецоперации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru