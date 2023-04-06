В НАТО не увидели признаков изменения «ядерной реальности»

НАТО не видит признаков изменения «ядерной военной реальности», альянс не менял своей позиции по отношению к ядерному оружию. С таким заявлением выступил замгенсека альянса Мирча Джоанэ, передает Agerpres.

«Мы как альянс являемся ядерной сверхдержавой, но разыгрываем эту ситуацию крайне ответственно», - сказал он. По его словам, НАТО осуждает риторику России по этому вопросу.

Лукашенко: в Белоруссии появится ядерное оружие при необходимости

Вероятность ядерных инцидентов увеличивается из-за конфликта на Украине. Об этом ранее заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. По его словам, нельзя игнорировать тревожную ситуацию на Запорожской АЭС, кроме того, нельзя закрывать глаза на вероятность использования тактического ядерного оружия. Представитель турецкого лидера добавил, что никто не заинтересован в том, чтобы зона боевых действий расширялась на другие страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Ядерная БезопасностьНАТО

Горячие новости

Все новости

партнеры