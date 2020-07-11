В Хабаровске прошел митинг в поддержку Фургала

«Вы свою позицию высказали. Мы ее разделяем вместе с вами и уважаем, это дорогого стоит. Но мы призываем вас к благоразумию. Агрессия может навредить всем, в том числе и губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Мы просим вас разойтись по домам и вернуться к своим родным и близким. Не слушайте провокаторов и не поддавайтесь их призывам», - призвали в руководстве Хабаровского края.

Власти также подчеркнули единодушие сторонников Фургала и выразили уверенность, что их позиция будет услышана.

С полудня по местному времени в центре Хабаровска проходит несанкционированная акция. Ее участники совершили марш по одной из проезжих частей главной улицы, вернулись на центральную площадь – к зданию правительства. Звучат лозунги «Свободу», требования вернуть губернатора в Хабаровск, призывы к объективному расследованию.

По информации пресс-службы мэрии Хабаровска, в городе действует запрет проведение массовых публичных мероприятий из-за коронавируса.

«Никаких заявок и уведомлений о проведении акции в мэрию не поступало», - сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь мэра Хабаровска Руслан Соколов.

Отмечается, что стихийная акция проходит спокойно. За митингом наблюдает полиция.

Напомним, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали утром 9 июля и доставили в Москву на допрос. Его обвинили по уголовному делу о заказных убийствах предпринимателей в 2004-2005 годах: показания на Фургала как организатора преступлений дали другие участники дела. Губернатор вину не признал.

