В Госдуме ответили Лондону на заявления о возможной войне с Россией

Заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин комментируя публикацию газеты Express о возможной войне Великобритании с Россией в случае казни наемников страны в ДНР, заявил, что Лондон не имеет права вмешиваться в судебную систему независимой республики. Об этом сообщает издание Life.ru.

Политик считает эти угрозы «никчемными». Он отметил, что для Москвы они ничего не представляют.

Лондон обратился к Москве из-за британцев, приговоренных в ДНР к смертной казни

Швыткин напомнил, что при запуске ракеты «Сармат» для уничтожения Великобритании понадобится две минуты. В связи с этим он посоветовал Лондону думать о последствиях, прежде чем выступать с заявлениями о войне.

Ранее в Великобритании заявили, что Лондон может «объявить войну» России, если осужденные и приговоренные к смертной казни в ДНР британские наемники Шон Пиннер и Эйден Аслина, все-таки будут казнены, сообщает «Газета.ру».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Смертная КазньВеликобританияНаемникиВойнаГосдума
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