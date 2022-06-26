В Госдуме ответили Лондону на заявления о возможной войне с Россией
Заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин комментируя публикацию газеты Express о возможной войне Великобритании с Россией в случае казни наемников страны в ДНР, заявил, что Лондон не имеет права вмешиваться в судебную систему независимой республики. Об этом сообщает издание Life.ru.
Политик считает эти угрозы «никчемными». Он отметил, что для Москвы они ничего не представляют.
Швыткин напомнил, что при запуске ракеты «Сармат» для уничтожения Великобритании понадобится две минуты. В связи с этим он посоветовал Лондону думать о последствиях, прежде чем выступать с заявлениями о войне.
Ранее в Великобритании заявили, что Лондон может «объявить войну» России, если осужденные и приговоренные к смертной казни в ДНР британские наемники Шон Пиннер и Эйден Аслина, все-таки будут казнены, сообщает «Газета.ру».
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