В МВД Белоруссии назвали число участников протестов

В МВД Белоруссии заявили что общее число участников несанкционированных акций протеста в четырех городах республики в понедельник составило около 2 тысяч человек.

Силовое ведомство выразило сожаление, что протесты в некоторых городах страны продолжаются. По данным МВД,наибольшее число участников было отмечено в Минске, Бресте, Гродно и Солигорске.