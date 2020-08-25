В МВД Белоруссии назвали число участников протестов
В МВД Белоруссии заявили что общее число участников несанкционированных акций протеста в четырех городах республики в понедельник составило около 2 тысяч человек.
Силовое ведомство выразило сожаление, что протесты в некоторых городах страны продолжаются. По данным МВД,наибольшее число участников было отмечено в Минске, Бресте, Гродно и Солигорске.
"Общая их численность составила около двух тысяч человек", - сообщается на сайте ведомства.
По данным МВД, в центре Минске в понедельник собрались порядка 550 протестующих.
В ведомстве также отметили, что в Брестской, Гродненской и Могилевской областях прошли акции "в поддержку мира и спокойствия".
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru