В МВД Белоруссии назвали число участников протестов

В МВД Белоруссии заявили что общее число участников несанкционированных акций протеста в четырех городах республики в понедельник составило около 2 тысяч человек.

Силовое ведомство выразило сожаление, что протесты в некоторых городах страны продолжаются. По данным МВД,наибольшее число участников было отмечено в Минске, Бресте, Гродно и Солигорске.

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"Общая их численность составила около двух тысяч человек", - сообщается на сайте ведомства.

По данным МВД, в центре Минске в понедельник собрались порядка 550 протестующих.

В ведомстве также отметили, что в Брестской, Гродненской и Могилевской областях прошли акции "в поддержку мира и спокойствия".

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПротестыАлександр Лукашенко
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