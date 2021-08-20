В Москве завершились длившиеся почти три часа переговоры Путина и Меркель

Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москве завершились, сообщает РИА Новости.

Встреча российского лидера с главой правительства Германии началась в 14:07 по московскому времени и завершились в 17:04. Таким образом Путин и Меркель беседовали почти три часа.

Перед переговорами Меркель заявила, что существующие разногласия не должны препятствовать диалогу с Россией, и что Берлин и дальше намерен поддерживать контакты с Москвой.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что лидеры планировали рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов, в том числе ситуацию в Афганистане и минские договоренности. При этом формат визита не предполагал подписания каких-либо документов.

