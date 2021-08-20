В Москве завершились длившиеся почти три часа переговоры Путина и Меркель
Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москве завершились, сообщает РИА Новости.
Встреча российского лидера с главой правительства Германии началась в 14:07 по московскому времени и завершились в 17:04. Таким образом Путин и Меркель беседовали почти три часа.
Перед переговорами Меркель заявила, что существующие разногласия не должны препятствовать диалогу с Россией, и что Берлин и дальше намерен поддерживать контакты с Москвой.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что лидеры планировали рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов, в том числе ситуацию в Афганистане и минские договоренности. При этом формат визита не предполагал подписания каких-либо документов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+41 872 / сут.
Умерли
173 тыс.+1 604 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+39 120 / сут.
- Минюст РФ включил телеканал «Дождь» в реестр СМИ-иноагентов
- Меркель заявила, что Навального нужно освободить
- Пропавшую в Смоленской области годовалую девочку нашли живой
- Путин назвал Афганистан одной из приоритетных тем на встрече с Меркель
- Мурашко назвал число вакцинированых от COVID-19 россиян
- В АТОР рассказали, сколько стоит бюджетный отдых на Мальдивах
- В Москве завершились длившиеся почти три часа переговоры Путина и Меркель
- Фильм Меньшова «Москва слезам не верит» снова покажут в кинотеатрах
- ВЦИОМ выяснил, что россияне следят за ситуацией в Афганистане
- Украинский генерал пригрозил Зеленскому восьмилетним тюремным сроком
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru