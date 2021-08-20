Меркель заявила о необходимости поддерживать диалог с Россией

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что существующие разногласия не должны препятствовать диалогу с Россией, сообщает ТАСС.

Выступая перед переговорами с президентом РФ Владимиром Путиным она отметила, что Германия будет и дальше поддерживать контакты с Россией.

«Несмотря на то, что у нас есть разногласия, хорошо, что мы говорим друг с другом», - резюмировала Меркель.

Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что на встрече в Москве Меркель и Путин планируют рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов, при этом формат визита не предполагает подписания каких-либо документов.