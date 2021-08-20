Меркель заявила о необходимости поддерживать диалог с Россией
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что существующие разногласия не должны препятствовать диалогу с Россией, сообщает ТАСС.
Выступая перед переговорами с президентом РФ Владимиром Путиным она отметила, что Германия будет и дальше поддерживать контакты с Россией.
«Несмотря на то, что у нас есть разногласия, хорошо, что мы говорим друг с другом», - резюмировала Меркель.
Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что на встрече в Москве Меркель и Путин планируют рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов, при этом формат визита не предполагает подписания каких-либо документов.
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