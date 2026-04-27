В Москве суд рассмотрит дело экс-чиновника, растратившего более 300 млн рублей
В Москве суд приступает к рассмотрению уголовного дела экс-главы Рузского муниципального округа Московской области Максима Тарханова, сообщает пресс-служба Рузского городского округа.
Бывший чиновник обвиняется в растрате более 300 млн руб. Средства были выделены на реконструкцию очистных сооружений. Как считает следствие, заключивший концессионное соглашение с компанией АИС Тарханов не проконтролировал выполнение компанией работ должным образом.
В результате фирма сделала не все, что было предусмотрено соглашением, и эксплуатация очистных сооружений стала невозможной. По делу уже осуждены шесть человек, сам Тарханов вину не признает.
Ранее стало известно, что типичный коррупционер в России — мужчина с высшим образованием и без судимостей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- СМИ: Стрелявший в Вашингтоне написал обращение, указав целями чиновников США
- Волонтеры из Туапсе заявили, что им не хватает рук для уборки пляжа от мазута
- Тюрьмы в РФ попали в тройку госучреждений по «удобству услуг» для граждан
- В Кремле заявили о возвращении плановой экономики
- СМИ: Иран пропустил яхту Мордашова через Ормузский пролив
- Трамп: Из-за блокады США нефтепроводы Ирана взорвутся
- СМИ: Системы распознавания лиц на московских стройках за 10 млрд рублей дают сбой
- В Кремле заявили, что отключения интернета не повлияли на падение экономики РФ
- Трамп высоко оценил работу Секретной службы после инцидента в Вашингтоне