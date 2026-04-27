Двух девушек задержали за танцы на фоне собора в Ростове-на-Дону

Двух жительниц Ростова-на-Дону задержали за танцы на фоне собора Пресвятой Богородицы, сообщает региональное управление МВД.

Девушки сняли видеоролик 4 апреля. Задержанные - девушка 1990 года рождения и несовершеннолетняя 2009 года рождения. Они признали свою вину, но не смогли объяснить мотивы поступка.

В авторов ролика составили административные протоколы по статье об умышленном публичном осквернении религиозных символов и атрибутики.

Ранее тиктокер с голым торсом станцевал на братской могиле у «Родины-матери», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

