Двух девушек задержали за танцы на фоне собора в Ростове-на-Дону

Девушки сняли видеоролик 4 апреля. Задержанные - девушка 1990 года рождения и несовершеннолетняя 2009 года рождения. Они признали свою вину, но не смогли объяснить мотивы поступка.

В авторов ролика составили административные протоколы по статье об умышленном публичном осквернении религиозных символов и атрибутики.

Ранее тиктокер с голым торсом станцевал на братской могиле у «Родины-матери», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

