Жители атакованного в Екатеринбурге дома не получали СМС об опасности БПЛА и не слышали сирен
В Екатеринбурге власти запустили «горячую линию» на фоне прошедшей атаки беспилотников, сообщает «Коммерсант».
Жители района рассказали, что не получали СМС о беспилотной опасности, не слышали сирен. Некоторые в панике не знали, как правильно эвакуироваться, нужно ли брать с собой документы и деньги. Позже оповещения и сигналы тревоги в некоторых районах города начали поступать.
Эвакуированных жителей доставили в школу №10, где для них организовали пункт временного размещения. Тем, кому это было необходимо, могли воспользоваться помощью психолога.
По оценке специалистов архитектурно-строительного центра Уральского федерального университета, опорные конструкции жилого дома не повреждены. Глава региона Денис Паслер поставил задачу оперативно восстановить поврежденное жилье. В региональном управлении СКР заявили, что начали расследование и дадут оценку «действиям представителей украинских вооруженных формирований», ситуация также находится на контроле у прокуратуры.
На атаку отреагировал полпред в Уральском федеральном округе Артем Жога. «Урал теперь в зоне досягаемости, будьте бдительны!» — написал он.
Украина постоянно модернизирует свои ударные дроны, делая их легче и увеличивая дальность полёта. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
