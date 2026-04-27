Трамп: Из-за блокады США нефтепроводы Ирана взорвутся
Американский лидер Дональд Трамп заявил Fox News, что из-за морской блокады США Иран не отгружает топливо, поэтому нефтепроводы могут не выдержать и «взорваться через три дня».
По словам президента США, морская блокада республики проходит эффективно. Глава государства указал, что если нефтепроводы взорвутся, не выдержав давления, их невозможно будет восстановить в первозданном виде. Президент подчеркнул, что говорит о ситуации, когда Тегерану придется рассмотреть возможность остановки отрасли, потому что нефть негде будет хранить.
Он также выразил уверенность, что конфликт с Ираном будет завершён в ближайшее время, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
