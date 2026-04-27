Трамп: Из-за блокады США нефтепроводы Ирана взорвутся

Американский лидер Дональд Трамп заявил Fox News, что из-за морской блокады США Иран не отгружает топливо, поэтому нефтепроводы могут не выдержать и «взорваться через три дня».

Президент Ирана: Тегеран не будет вести переговоры под давлением и блокадой

По словам президента США, морская блокада республики проходит эффективно. Глава государства указал, что если нефтепроводы взорвутся, не выдержав давления, их невозможно будет восстановить в первозданном виде. Президент подчеркнул, что говорит о ситуации, когда Тегерану придется рассмотреть возможность остановки отрасли, потому что нефть негде будет хранить.

Он также выразил уверенность, что конфликт с Ираном будет завершён в ближайшее время, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Ближний ВостокИранСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры