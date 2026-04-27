В Кремле заявили о возвращении плановой экономики
Плановая экономика возвращается в Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника президента РФ по экономике Максима Орешкина.
По его словам Орешкина, о возрождении принципов госплана свидетельствует автоматизация управленческих процессов и тотальная цифровизация экономических отношений. «Кто не цифровизовался, отстал от современной реальности на десятки лет. Данные все в цифре. Сейчас автоматизируются институты, транзакции, то есть взаимоотношения человека не с природой, а взаимодействие человека с человеком», — заявил политик.
В качестве примера помощник главы государства привел цифровые сервисы такси, которые перешли к «плановым» ценам. Орешкин указал, что «в такси больше нет рынка». «Система плановой экономики говорит, что вы поедете за 428 рублей, значит вы поедете за 428 рублей. Это плановая цена», — отметил он.
Ранее Орешкин заявил, что отключения интернета не повлияли на падение экономики РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
