Волонтеры из Туапсе заявили, что им не хватает рук для уборки пляжа от мазута
В Туапсе волонтеры жалуются, что им не хватает рабочих рук для уборки пляжа от мазута, сообщают «Осторожно, новости».
Как заявил эколог Жора Каваносян, уборка на центральном городском пляже идет круглосуточно, но людей не хватает. По его словам, море выносит нефтепродукты, что осложняет уборку. Каваносян считает, что загрязнение может скоро дойти до пляжей Агоя, Небуга, Ольгинки и Новомихайловского.
Рабочих рук также не хватает в пунктах помощи животных: женщины отмывают птиц, собак, кошек, им требуется помощь мужчин. После лечения собак не могут оставить в волонтерском пункте, поэтому им ищут хозяев на передержку.
По данным главы Туапсинского округа Бойко, убрано более 2,5 тысячи кубометров загрязнённого грунта. Задействованы 132 человека и 26 единиц техники.
Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали Туапсе 16 и 20 апреля. При этом жители города остались без информации от властей о том, что им делать в условиях нефтяных дождей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
