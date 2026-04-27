СМИ: Оборот некачественных товаров могут начать блокировать с помощью системы «Честный знак»
Геоинформационную систему «Честный знак» могут начать использовать для автоматизированной приостановки продаж некачественной продукции, сообщает «Коммерсант».
Соответствующий проект закона внесен в Госдуму депутатом Сергеем Лисовским. Ожидается, что изменения позволят экстренно реагировать на риски массового причинения вреда покупателям опасной продукции и приостанавливать ее продажу всеми продавцами без исключения.
В настоящее время при приостановке продаж одним продавцом опасные товары продолжают попадать к потребителям через других. Ограничения продаж сегодня возможны только через суд.
Документ может быть рассмотрен в первом чтении в июле. В случае принятия он вступит в силу 1 сентября.
Ранее глава Минпромторга РФ Антона Алиханов заявил, что на кассах заблокировали 2,6 млрд опасных продуктов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
