СМИ: Иран пропустил яхту Мордашова через Ормузский пролив

142-метровое судно Nord вышло из Дубая 24 апреля, и взяла курс на Оман, пройдя пролив в ночь на 25 апреля. При этом, вместе с яхтой пролив пересекли два танкера, находящихся под санкциями Вашингтона, пять грузовых судов и пассажирский паром из Омана.

Яхта Nord была построена на немецкой верфи Lürssen и перерегистрирована в России после введения ограничений.

Ранее Мордашов рассказал о крупнейшей ошибке в бизнесе и потере $7 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

