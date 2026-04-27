СМИ: Иран пропустил яхту Мордашова через Ормузский пролив
Суперъяхта основного владельца «Северстали» и российского миллиардера Алексея Мордашова прошла через Ормузский пролив, фактически закрытый для судоходства после начала военной операции СШИ и Израиля против Ирана, сообщает NBC News.
142-метровое судно Nord вышло из Дубая 24 апреля, и взяла курс на Оман, пройдя пролив в ночь на 25 апреля. При этом, вместе с яхтой пролив пересекли два танкера, находящихся под санкциями Вашингтона, пять грузовых судов и пассажирский паром из Омана.
Яхта Nord была построена на немецкой верфи Lürssen и перерегистрирована в России после введения ограничений.
Ранее Мордашов рассказал о крупнейшей ошибке в бизнесе и потере $7 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
