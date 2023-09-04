В Москве сочли «неприемлемыми» заявления Пашиняна о роли РФ в Закавказье
Заявления главы правительства Армении Никола Пашиняна об отношениях с Россией в интервью итальянским средствам массовой информации вызвали чрезвычайное недовольство Москвы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на осведомлённый о реакции РФ дипломатический источник.
По его данным, в РФ сочли заявления Пашиняна «неприемлемыми по тону». В Москве полагают, что руководство Армении рассчитывает таким образом переложить на Россию ответственность за собственные ошибки. Источник агентства также подчеркнул, что РФ не намерена покидать регион Южного Кавказа как ближайших друг и сосед Армении.
Премьер-министр закавказской республики в интервью La Repubblica не исключил отдаления России от региона. Пашинян также назвал «стратегической ошибкой» зависимость Армении от России в сфере безопасности. По словам премьера, Россия в текущих условиях даже при желании, не смогла бы обеспечить потребности Армении в сфере безопасности, поскольку сама нуждается в оружии и боеприпасах.
Ранее бывший депутат Нацсобрания Армении Арман Абовян заявил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Ереван официально «умывает руки» и предлагает Нагорному Карабаху разбираться с Азербайджаном самостоятельно.
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