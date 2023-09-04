В Москве сочли «неприемлемыми» заявления Пашиняна о роли РФ в Закавказье

Заявления главы правительства Армении Никола Пашиняна об отношениях с Россией в интервью итальянским средствам массовой информации вызвали чрезвычайное недовольство Москвы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на осведомлённый о реакции РФ дипломатический источник.

По его данным, в РФ сочли заявления Пашиняна «неприемлемыми по тону». В Москве полагают, что руководство Армении рассчитывает таким образом переложить на Россию ответственность за собственные ошибки. Источник агентства также подчеркнул, что РФ не намерена покидать регион Южного Кавказа как ближайших друг и сосед Армении.