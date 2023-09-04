В НАТО призвали Армению присоединиться к альянсу
4 сентября 202311:40
Президент Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению вступить в альянс. В соцсети Х он обратился к премьер-министру страны Николу Пашиняну.
«Я призываю Армению вступить в НАТО. Защитите Армению, президент США», - написал Фелингер.
Накануне Никол Пашинян назвал ошибкой зависимость Армении от России в вопросе безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Премьер считает, что Еревану не стоит надеяться только на Москву.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru