Политолог объяснил недоверие к онлайн-голосованию

Люди не понимают, как работает система электронного голосования и боятся, что их голос будет украден, заявил заведующий кафедрой сравнительной политологии факультета политологии Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, ведущий научный сотрудник Отдела Канады Института США и Канады Российской Академии наук Артур Демчук в пресс-центре НСН.

«У людей на уровне психологического восприятия возникает недоверие – вдруг я нажал кнопку, а кто-то там что-то где-то изменил. Когда ты опускаешь бумажный бюллетень, там все понятно, ты сам сделал отметку, есть материальный носитель. А здесь голос уходит куда-то на какую-то машину, там сидит оператор. Это примерно так же, как некоторые люди, особенно старшего возраста, до сих пор боятся пользоваться банковскими карточками. Люди боятся, что голос будет украден, если они отдадут его онлайн», - рассказал Демчук.

Ранее экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в пресс-центре НСН назвал истинную причину отсутствия Медведева в штабе «Единой России».

