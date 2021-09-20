Эксперт отметил очень высокую явку на выборах в Москве благодаря ДЭГ

Очень высокую явку на выборах в Москве обеспечило трехдневное голосование, а также использование дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом на брифинге, посвященном итогам выборов в Москве, заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

Насколько новые? Сатаров раскрыл успех «Новых людей» на выборах

«Есть основной показатель, связанный с явкой, явка для Москвы около 50% на настояний момент - очень высокая. То есть в Москве такой не было, это означает, что к избирательным урнам, цифровым или материальным, пришли люди, которые в обычное время, скорее всего, до избирательной урны не доходили», - отметил социолог.

Выборы в Госдуму проходили 17-19 сентября. Более 2 млн человек в Москве смогли проголосовать дистанционно. Явка на онлайн-голосование составила 96,5%.

Ранее ИНСОМАР заявил, что «Единая Россия» с июля была лидером среди избирателей, электоральные предпочтения были очевидны.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:МоскваВыборы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры