Эксперт отметил очень высокую явку на выборах в Москве благодаря ДЭГ
Очень высокую явку на выборах в Москве обеспечило трехдневное голосование, а также использование дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом на брифинге, посвященном итогам выборов в Москве, заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.
«Есть основной показатель, связанный с явкой, явка для Москвы около 50% на настояний момент - очень высокая. То есть в Москве такой не было, это означает, что к избирательным урнам, цифровым или материальным, пришли люди, которые в обычное время, скорее всего, до избирательной урны не доходили», - отметил социолог.
Выборы в Госдуму проходили 17-19 сентября. Более 2 млн человек в Москве смогли проголосовать дистанционно. Явка на онлайн-голосование составила 96,5%.
Ранее ИНСОМАР заявил, что «Единая Россия» с июля была лидером среди избирателей, электоральные предпочтения были очевидны.
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