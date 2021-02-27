В Москве проходит акция в память Бориса Немцова

Акция памяти российского политика Бориса Немцова проходит в центре Москвы, сообщает ТАСС.

Участники мемориальной акции несут цветы к месту гибели Немцова на Большом Москворецком мосту, где он погиб в 2015 году.

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Безопасность обеспечивают сотрудники ДПС – они дежурят на проезжей части, которая отделена от тротуаров металлическими ограждениями.

Вход на Красную площадь перекрыт полицией, пишет Газета.ru.

Ранее сообщалось, что дипломаты западных держав возложили цветы к месту гибели Бориса Немцова.

Напомним, российский политик погиб был застрелен на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года.

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ТЕГИ:ПолитикаМоскваАкцияБорис Немцов
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