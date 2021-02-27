В Москве проходит акция в память Бориса Немцова
Акция памяти российского политика Бориса Немцова проходит в центре Москвы, сообщает ТАСС.
Участники мемориальной акции несут цветы к месту гибели Немцова на Большом Москворецком мосту, где он погиб в 2015 году.
Безопасность обеспечивают сотрудники ДПС – они дежурят на проезжей части, которая отделена от тротуаров металлическими ограждениями.
Вход на Красную площадь перекрыт полицией, пишет Газета.ru.
Ранее сообщалось, что дипломаты западных держав возложили цветы к месту гибели Бориса Немцова.
Напомним, российский политик погиб был застрелен на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+11 534 / сут.
Умерли
85 743+439 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+16 020 / сут.
- Горбачев рекомендовал Путину и Байдену провести переговоры о разоружении
- Айсберг размером с Петербург отделился от Антарктиды
- На Украине в больнице произошел взрыв
- В Москве проходит акция в память Бориса Немцова
- Артемий Лебедев извинился перед женой Навального за фейк
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru