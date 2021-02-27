Западные дипломаты возложили цветы на место убийства Немцова
Представители дипведомств западных стран США, Великобритании, Латвии, Финляндии принесли цветы на место убийство российского политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту в Москве. Телеканал РЕН ТВ разместил видеоматериал с места события, на которой видны автомобили с дипномерами.
К месту гибели Немцова возложили цветы послы Великобритании и Латвии Дебора Броннерт и Марис Риекстиньш, а также второй секретарь Посольства Финляндии Туро Маттила.
Раньше всех к месту гибели российского политика, застреленного в 2015 году на Большом Москворецком мосту прибыл с цветами американский посол Джон Салливан.
Ранее, 20 февраля, иностранные дипломаты прибыли к зданию Бабушкинского суда Москвы, где проходили заседания с участием блогера Алексея Навального. Также вблизи к зданию суда замечены дипломаты Швеции и Финляндии, напоминают «Известия».
Напомним, Борис Немцов погиб 27 февраля 2015 года. Виновными в его убийстве коллегия присяжных заседателей в Московском окружном военном суде признала выходцев из Чечни Хамзата Бахаева, Заура Дадаева, Темирлана Эскерханова, а также Шадида и Анзора Губашевых. В 2017 году они приговорены к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.
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