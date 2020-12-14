Песков прокомментировал слова Путина о заказчиках убийства Немцова

В Кремле предложили задать вопрос о заказчиках убийства Бориса Немцова на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина, которая состоится 17 декабря. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Нет, не мог бы (уточнить – прим.ред), - заявил Песков, комментируя просьбу представителей СМИ уточнить слова президента о том, что в целом уже понятно, кто был заказчиком этого преступления.

Ранее глава государства в ходе заседания Совета по правам человека заявил, что расследование убийства нужно дорабатывать. Также российский лидер подчеркнул, что заказчики и исполнители найдены, отмечает РЕН ТВ.