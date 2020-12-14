Песков прокомментировал слова Путина о заказчиках убийства Немцова
В Кремле предложили задать вопрос о заказчиках убийства Бориса Немцова на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина, которая состоится 17 декабря. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
«Нет, не мог бы (уточнить – прим.ред), - заявил Песков, комментируя просьбу представителей СМИ уточнить слова президента о том, что в целом уже понятно, кто был заказчиком этого преступления.
Ранее глава государства в ходе заседания Совета по правам человека заявил, что расследование убийства нужно дорабатывать. Также российский лидер подчеркнул, что заказчики и исполнители найдены, отмечает РЕН ТВ.
Напомним, Бориса Немцова застрелили в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Спустя два года в Московском окружном военном суде коллегией присяжных заседателей виновными в преступлении были признаны выходцы из Чечни Хамзат Бахаев, Заур Дадаев, Темирлан Эскерханов, Шадида и Анзора Губашевых.
Заура Дадаева, который был основным фигурантом уголовного дела, приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Остальные участники убийства получили тюремные сроки от 11 до 19 лет, отмечает Ura.ru.
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