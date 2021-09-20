В Москве после обработки 50% протоколов лидирует «Единая Россия»

На выборах в Госдуму в Москве лидирует партия «Единая Россия», сообщает ТАСС.

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После обработки 50,3% протоколов избирателей она получает 39,6% голосов. За ней идет КПРФ (20,3%).

Замыкает тройку партия «Новые люди», у которой 7,3% голосов избирателей. Далее идут ЛДПР — 7,2% и Справедливая Россия — за правду» — 7,2%.

Ранее секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак сообщил, что Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев не приедет в штаб партии после окончания трехдневных выборов в стране.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Единая РоссияМоскваВыборы
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