В Центризбиркоме опровергли информацию о переносе выборов в Госдуму
Центризбирком России не рассматривает возможность переноса выборов в Госдуму с сентября на более поздний на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в комиссии.
Ранее Ura.ru со ссылкой на источники в Администрации Президента РФ сообщило, что в Кремле обсуждают возможность переноса выборов в Госдуму с сентября на конец 2021 года или следующую весну из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом.
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