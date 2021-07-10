В Центризбиркоме опровергли информацию о переносе выборов в Госдуму

Центризбирком России не рассматривает возможность переноса выборов в Госдуму с сентября на более поздний на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в комиссии.

Ранее Ura.ru со ссылкой на источники в Администрации Президента РФ сообщило, что в Кремле обсуждают возможность переноса выборов в Госдуму с сентября на конец 2021 года или следующую весну из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом.

