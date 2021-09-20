Раскрыта причина, по которой Медведев не приехал в штаб «Единой России»

По его словам, бывший глава российского правительства отсутствовал в центральном офисе партии в Москве из-за болезни. У Медведева «сильный кашель», поэтому он не поучаствовал в мероприятии.

Журналисты предположили, что сильный кашель может говорить о наличии коронавируса.

В штаб также не приехал глава МИД России Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Партия «ЕР» лидирует на выборах депутатов Госдумы, у нее 46,11% голосов по федеральному округу. Таковы результаты обработки 50,02 процента протоколов УИК.



