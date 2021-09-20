В Москве объяснили задержку результатов онлайн-голосования
Глава департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко рассказал, с чем была связана задержка объявления результатов онлайн-голосования. По его словам, голоса пришлось пересчитывать несколько раз.
«Все к утру было пересчитано несколько раз на всякий случай в связи с тем, что у нас в отличие от всей страны была уникальная функция для людей — отложенное голосование», — цитирует РБК Лысенко.
Он пояснил, что это создало новые особенности в реализации блокчейна, который реализует для столичных властей «Лаборатория Касперского». Специалисты компании, по словам Лысенко, быстро расшифровали бюллетени, но нужно было провести проверку, чтобы убедиться, что все голоса были учтены.
Лысенко добавил, что опыт использования системы дистанционного электронного голосования был «безусловно успешным».
По итогам прошедших 17-19 сентября выборов в Госдуму восьмого созыва проходит пять партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая России — За правду» и «Новые люди». Парламент в России избирается на пять лет.
Люди не понимают, как работает система электронного голосования и боятся, что их голос будет украден, заявил завкафедрой сравнительной политологии факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник Отдела Канады Института США и Канады Российской Академии наук Артур Демчук в пресс-центре НСН.
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