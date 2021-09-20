В Москве объяснили проигрыш одномандатников на последнем проценте
Низкие результаты кандидатов в депутаты Госдумы Анастасии Удальцовой и Анастасии Брюхановой, которые резко изменились после подсчета 99% протоколов, объясняются итогами онлайн-голосования. Об этом заявил зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
Реут заявил, что Удальцова и Брюханова, лидировавшие в списке, утратили преимущество после обработки данных протокола дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
«Когда идут протоколы бумажные, там небольшое количество избирателей. Но на участке ДЭГ зарегистрированы десятки тысяч», - цитирует Реут РБК.
«Яблоко» не будет признавать результаты выборов, результаты которых исказило электронное голосование в Москве, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» член федерального политического комитета этой партии Сергей Митрохин.
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