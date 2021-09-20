Партию «Новые люди» уравняли с графой «против всех»
Политолог Артур Демчук отметил, что за партию голосовали люди, выступающие против действующих сил в парламенте.
Избиратели голосовали за партию «Новые люди», чтобы высказать недовольство действующими парламентскими силами, заявил заведующий кафедрой сравнительной политологии факультета политологии Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, ведущий научный сотрудник Отдела Канады Института США и Канады Российской Академии наук Артур Демчук в пресс-центре НСН.
«Мне кажется, «Новые люди» заняли нишу графы «против всех». То есть, если нам не нравятся все действующие парламентские партии четыре, то голосуйте за «Новых людей». Программа там за все хорошее, против всего плохого. Это программа индивидуализма, молодого человека, который воспитан на индивидуалистических ценностях, который сам хозяин своей судьбы, в этом смысле это, конечно, экономический либерализм», - отметил он.
Ранее экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в пресс-центре НСН назвал истинную причину отсутствия Медведева в штабе «Единой России».
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