В Москве надеются на продолжение совместной работы с США по выполнению ДСНВ-3

Взаимодействие Москвы и Вашингтона по выполнению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не прерывалось, заявил замглавы делегации России на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия Андрей Белоусов. По его словам, российская сторона надеется, что такая работа продолжится вплоть до истечения действия соглашения в 2026 году, сообщают РИА Новости.

«В предусмотренных для этого форматах идет рассмотрение вопросов, связанных с выполнением ДСНВ-3, ведется обмен необходимыми данными и уведомлениями", - пояснил Белоусов.