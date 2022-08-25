В Москве надеются на продолжение совместной работы с США по выполнению ДСНВ-3
Взаимодействие Москвы и Вашингтона по выполнению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не прерывалось, заявил замглавы делегации России на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия Андрей Белоусов. По его словам, российская сторона надеется, что такая работа продолжится вплоть до истечения действия соглашения в 2026 году, сообщают РИА Новости.
«В предусмотренных для этого форматах идет рассмотрение вопросов, связанных с выполнением ДСНВ-3, ведется обмен необходимыми данными и уведомлениями", - пояснил Белоусов.
В соответствии с договором СНВ-3, каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Ранее сообщалось, что Россия сохраняет каналы дипсвязи с США.
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