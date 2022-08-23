Рябков: Россия сохраняет каналы дипсвязи с США

«Диалог [с США] никогда не прекращался, мы его проводим на постоянной основе. Мы привержены контактам на уровне наших посольств, и, конечно, посредством телефонных контактов», — подчеркнул дипломат.

Вместе с тем Рябков отметил, что сейчас роль дипломатии «находится не на должном уровне». По его словам, в текущих обстоятельствах желание Вашингтона «наказать Россию» потерпит неудачу.

«Мы всегда сражаемся за более справедливый мир», - добавил Рябков.

