Рябков: Россия сохраняет каналы дипсвязи с США
Россия сохраняет диалог с США и каналы дипломатической связи. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RT Arabic.
«Диалог [с США] никогда не прекращался, мы его проводим на постоянной основе. Мы привержены контактам на уровне наших посольств, и, конечно, посредством телефонных контактов», — подчеркнул дипломат.
Вместе с тем Рябков отметил, что сейчас роль дипломатии «находится не на должном уровне». По его словам, в текущих обстоятельствах желание Вашингтона «наказать Россию» потерпит неудачу.
«Мы всегда сражаемся за более справедливый мир», - добавил Рябков.
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