В США рассказали, почему генералы НАТО «вспотели» из-за России

Значительный арсенал тактического ядерного оружия России заставил «вспотеть» командиров НАТО. Об этом заявил военный аналитик Уэсли Калп журналистам издания 19Fortyfive в воскресенье, 21 августа.

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«У России много тактического ядерного оружия, и НАТО будет трудно с ним справиться», – считает Калп.

По словам эксперта, запуск ракет малой мощности можно произвести с помощью бомбардировщиков и истребителей, а также - с помощью оперативно-тактических комплексов.

Ранее сообщалось, что Россия в курсе бреши, которая существует в ядерной доктрине США. Об этом пишет американское издание Hill.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСШАРакетыНАТО
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