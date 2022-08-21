В США рассказали, почему генералы НАТО «вспотели» из-за России
Значительный арсенал тактического ядерного оружия России заставил «вспотеть» командиров НАТО. Об этом заявил военный аналитик Уэсли Калп журналистам издания 19Fortyfive в воскресенье, 21 августа.
«У России много тактического ядерного оружия, и НАТО будет трудно с ним справиться», – считает Калп.
По словам эксперта, запуск ракет малой мощности можно произвести с помощью бомбардировщиков и истребителей, а также - с помощью оперативно-тактических комплексов.
Ранее сообщалось, что Россия в курсе бреши, которая существует в ядерной доктрине США. Об этом пишет американское издание Hill.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,1 млн+39 671 / сут.
Умерли
384 тыс.+64 / сут.
Выздоровели
18,3 млн+22 236 / сут.
- Движение на трассе М-5 в Ульяновской области восстановили после смертельного ДТП
- Дугин рассказал об угрозах с Украины ему и дочери
- СМИ: Госслужащим в Киеве порекомендовали работать удаленно шесть дней
- В США рассказали, почему генералы НАТО «вспотели» из-за России
- Вучич: Враги Кадырова вербовали албанцев для боев на Украине
- Число погибших в ДТП с микроавтобусом и двумя грузовиками в Ульяновской области выросло до 16
- Стало известно о смерти 100-летнего народного артиста России Николая Лебедева
- Число погибших выросло до 15 в ДТП с микроавтобусом в Ульяновской области
- Жителей Деулино и Ольгино временно переселят из-за пожаров в Рязанской области
- Жертвами ДТП с микроавтобусом и двумя грузовиками в Ульяновской области стали 11 человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru