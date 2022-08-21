В США рассказали, почему генералы НАТО «вспотели» из-за России

«У России много тактического ядерного оружия, и НАТО будет трудно с ним справиться», – считает Калп.

По словам эксперта, запуск ракет малой мощности можно произвести с помощью бомбардировщиков и истребителей, а также - с помощью оперативно-тактических комплексов.

Ранее сообщалось, что Россия в курсе бреши, которая существует в ядерной доктрине США. Об этом пишет американское издание Hill.

