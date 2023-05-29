В Молдавии захотели создать центр информационного противодействия России
Центр информационного противодействия намерены создать власти Молдавии, работа структуры будет направлена в основном против России. Об этом заявила президент республики Майя Санду.
«Предложу парламенту создать национальный центр информационной безопасности и борьбы с пропагандой под символичным названием "Патриот"», — цитирует политика ТАСС.
По словам Санду, центр займется защитой населения от информационных манипуляций и борьбой с дезинформацией на уровне республики. Планируется, что деятельность ведомства будет направлена против РФ, которую Кишинев обвиняет в информационных атаках, пишет RT.
Как отметила президент, в Молдавии якобы действуют лица и группы, создающие фальшивые новости с целью блокировать интеграцию республики в Евросоюз. Санду назвала таких людей «изменниками родине».
Ранее Санду заявила, что правоохранители готовы арестовать президента России Владимира Путина по решению Международного уголовного суда (МУС), если он прилетит в Молдавию, напоминает Ura.ru.
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