В Молдавии захотели создать центр информационного противодействия России

По словам Санду, центр займется защитой населения от информационных манипуляций и борьбой с дезинформацией на уровне республики. Планируется, что деятельность ведомства будет направлена против РФ, которую Кишинев обвиняет в информационных атаках, пишет RT.

Как отметила президент, в Молдавии якобы действуют лица и группы, создающие фальшивые новости с целью блокировать интеграцию республики в Евросоюз. Санду назвала таких людей «изменниками родине».

Ранее Санду заявила, что правоохранители готовы арестовать президента России Владимира Путина по решению Международного уголовного суда (МУС), если он прилетит в Молдавию, напоминает Ura.ru.

