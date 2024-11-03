В Молдавии стартовал решающий тур президентских выборов
В Молдавии начался второй тур президентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости.
Этот этап является решающим в президентской гонке. Отмечается, что в стране открыто свыше 2,2 тысячи избирательных участков, еще более 230 функционируют за границей, в том числе один в посольстве республики в Москве. У здания собралась длинная очередь избирателей, передает корреспондент агентства.
Известно, что Центральная избирательная комиссия Молдавии аккредитовала 878 международных и 1546 национальных наблюдателей, среди которых, однако, нет представителей РФ и Межпарламентской ассамблеи СНГ.
Ранее молдавский политолог, директор Института общественной политики Аркадий Барбарошие в интервью НСН заявил, что вся оппозиция в Молдавии «неправильная» и пророссийская, а Кремль лично заплатил 200 тысячам человек за поддержку пророссийских кандидатов.
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