Известно, что Центральная избирательная комиссия Молдавии аккредитовала 878 международных и 1546 национальных наблюдателей, среди которых, однако, нет представителей РФ и Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Ранее молдавский политолог, директор Института общественной политики Аркадий Барбарошие в интервью НСН заявил, что вся оппозиция в Молдавии «неправильная» и пророссийская, а Кремль лично заплатил 200 тысячам человек за поддержку пророссийских кандидатов.

