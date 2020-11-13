Додон пообещал сохранить русский язык и День Победы в случае победы на выборах

«Я гарантирую, что так и будет - русский язык останется языком межнационального общения», - заявил Додон, добавив, что все будут возможность общаться на русском языке и учиться на нем в школах.

Президент подчеркнул, что сам он всегда общается на двух языках, в том числе на международных аренах.

Додон также пообещал избирателям сохранить День Победы.

В воскресенье в Молдавии состоится второй тур выборов президента. Соперником Игоря Додона выступает кандидат от партии «Действие и солидарность», бывший премьер-министр Майя Санду. Додон идет на выборы в качестве независимого кандидата.

В первом туре, который прошел 1 ноября, Санду набрала 36,16% голосов, Додон - 32,61%.

Ранее Майя Санду отказалась от участия в дебатах с Игорем Додоном перед предстоящим вторым туром выборов главы государства, пишут «Известия».

Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в эфире НСН объяснил, почему в первом туре выборов Додон уступил по голосам Санду.

