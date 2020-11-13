Додон пообещал сохранить русский язык и День Победы в случае победы на выборах
Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил, что гарантирует защиту русского языка, если победит на выборах президента, которые пройдут 15 ноября. Об этом он сообщил во время своей еженедельной передачи "Игорь Долдон отвечает" в социальных сетях.
Политик сообщил, что в Молдавии русским языком владеют более 90% жителей.
«Я гарантирую, что так и будет - русский язык останется языком межнационального общения», - заявил Додон, добавив, что все будут возможность общаться на русском языке и учиться на нем в школах.
Президент подчеркнул, что сам он всегда общается на двух языках, в том числе на международных аренах.
Додон также пообещал избирателям сохранить День Победы.
В воскресенье в Молдавии состоится второй тур выборов президента. Соперником Игоря Додона выступает кандидат от партии «Действие и солидарность», бывший премьер-министр Майя Санду. Додон идет на выборы в качестве независимого кандидата.
В первом туре, который прошел 1 ноября, Санду набрала 36,16% голосов, Додон - 32,61%.
Ранее Майя Санду отказалась от участия в дебатах с Игорем Додоном перед предстоящим вторым туром выборов главы государства, пишут «Известия».
Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в эфире НСН объяснил, почему в первом туре выборов Додон уступил по голосам Санду.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,9 млн+21 983 / сут.
Умерли
32 443+411 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+18 735 / сут.
- «Победа» возобновит рейсы в Армению, ОАЭ, Черногорию и Кипр
- Песков: вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам еще не решен
- Священник рассказал об отношении церкви к дате «пятница, 13-е»
- Небензя и Тихановская встретились в ООН
- В России вырастут минимальные цены на алкоголь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru