В Молдавии партия Санду получила более половины голосов на выборах

На досрочных парламентских выборах в Молдавии пропрезидентская партия «Действие и солидарность» получила больше половины голосов, передает РИА Новости.

Отмечается, что на данный момент завершена обработка 99,9% протоколов. Явка составила более 48% голосов.

Партия, которую до вступления в должность президента возглавляла Майя Санду набрала 52,72% голосов, далее расположилась партия «Коммунисты и социалисты» с 27,23%, за партию «Шор» отдали свой голос 5,75% избирателей.

В ЦИК Молдавии прокомментировали голосование на парламентских выборах

При таком расположении сил партия «Действие и солидарность» получит число мандатов, которого будет достаточно для формирования правительства, но не хватит для того, чтобы вносить поправки в конституцию страны.

Ранее стало известно, что досрочные выборы в парламент Молдавии признаны состоявшимися в соответствии с данными Центральной избирательной комиссии о количество голосующих на сайте официальном сайте, которые отражаются в режиме реального времени.

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Шалапуда
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