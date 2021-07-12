В Молдавии партия Санду получила более половины голосов на выборах
На досрочных парламентских выборах в Молдавии пропрезидентская партия «Действие и солидарность» получила больше половины голосов, передает РИА Новости.
Отмечается, что на данный момент завершена обработка 99,9% протоколов. Явка составила более 48% голосов.
Партия, которую до вступления в должность президента возглавляла Майя Санду набрала 52,72% голосов, далее расположилась партия «Коммунисты и социалисты» с 27,23%, за партию «Шор» отдали свой голос 5,75% избирателей.
При таком расположении сил партия «Действие и солидарность» получит число мандатов, которого будет достаточно для формирования правительства, но не хватит для того, чтобы вносить поправки в конституцию страны.
Ранее стало известно, что досрочные выборы в парламент Молдавии признаны состоявшимися в соответствии с данными Центральной избирательной комиссии о количество голосующих на сайте официальном сайте, которые отражаются в режиме реального времени.
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