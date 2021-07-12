В Молдавии партия Санду получила более половины голосов на выборах

При таком расположении сил партия «Действие и солидарность» получит число мандатов, которого будет достаточно для формирования правительства, но не хватит для того, чтобы вносить поправки в конституцию страны.

Ранее стало известно, что досрочные выборы в парламент Молдавии признаны состоявшимися в соответствии с данными Центральной избирательной комиссии о количество голосующих на сайте официальном сайте, которые отражаются в режиме реального времени.

