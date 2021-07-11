В ЦИК Молдавии прокомментировали голосование на парламентских выборах

«Выборы проходят в нормальном режиме, без серьёзных нарушений», — цитирует его ТАСС.

По словам Дорин Чимил, к 12:00 в ЦИК поступило уведомление только об одном случае незаконной агитации в день голосования, а также - о задержке открытия одного из избирательных участков.

В процедуре голосования уже приняли участие президент Молдавии Майя Санду и экс-глава страны Игорь Додон, сообщает RT.

Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в эфире НСН констатировал, что в сегодняшней Молдавии нет политики.

«Что Додон, что Санду – это два человека, которые боролись за президентское кресло по правилам Владимира Плахотнюка (молдавский олигарх, которого неоднократно обвиняли в манипулировании политическими силами в стране – прим. НСН). В первую очередь, Додону надо напомнить, что Конституционный суд фактически совершил госпереворот. Это же карманный суд Плахотнюка. Санду - незаконный президент, как и ее предшественник Додон. Граждане Молдавии не признают эту мышиную возню. Политика давно вышла за рамки закона и живет по нарисованным понятиям. Сложно предположить, что будет дальше», - отметил он.