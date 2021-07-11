Выборы в парламент Молдавии признали состоявшимися

По данным на 15:30 на участках проголосовали более 980 тысяч избирателей, то есть, 33,3% избирателей из списков для голосования.

В рамках досрочных парламентских выборов действуют 2 150 избирательных участков, в том числе 2000 в Молдавии и 150 участков в 36 странах. Они открыты с 7:00 до 21:00 местного времени. Предварительные результаты выборов станут известны к полуночи.

