Выборы в парламент Молдавии признали состоявшимися

Досрочные выборы в парламент Молдавии признаны состоявшимися в соответствии с данными Центральной избирательной комиссии о количество голосующих на сайте официальном сайте, которые отражаются в режиме реального времени.

В ЦИК Молдавии прокомментировали голосование на парламентских выборах

По данным на 15:30 на участках проголосовали более 980 тысяч избирателей, то есть, 33,3% избирателей из списков для голосования.

В рамках досрочных парламентских выборов действуют 2 150 избирательных участков, в том числе 2000 в Молдавии и 150 участков в 36 странах. Они открыты с 7:00 до 21:00 местного времени. Предварительные результаты выборов станут известны к полуночи.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Избиратели ГолосованиеВыборыМолдавия
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