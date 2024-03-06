«Наращивание запасов оружия»: Молдавский депутат о причине приостановки ДОВСЕ

«Он устарел, и Молдова не должна придерживаться этих норм, разграничений обычных вооружений. Уже не существует того контекста, при котором заключался этот договор, его постулаты никто не соблюдает, особенно в свете конфликта на Украине. Однако то, что Молдавия вышла из этого договора, дает основания полагать, что она хочет нарастить присутствие вооружения. Судите сами: у нас в прошлом году было около 19 военных учений, в том числе с блоком НАТО. За последние четыре года мы увеличили военный бюджет в пять раз — с 400 млн леев до 2 млрд леев. Запад и США за два года оказали нам военную помощь более чем на $130 млн. Более того, мы закупили военный радар у Франции за 14 млн евро, намереваемся второй радар закупить у той же Франции, премьер-министр Дорин Речан говорит о необходимости закупки современных систем ПВО и современных ракет за 4-5 млрд леев. Мы получили 19 БТР «Пиранья» у Германии, дополнили их пулеметами, получили радары и снаряды. Безусловно, все это вызывает определенную тревогу. Режим президента Молдавии Майи Санду и действующей партии “Действие и солидарность” идет по пути милитаризации Молдавии, прикрываясь общей демагогией о безопасности, о стабильности, которой угрожает Россия», — сказал Цырдя.

Собеседник НСН также пояснил, какие цели преследует руководство Молдавии, проводя такой курс.

«Согласно Конституции Молдавии, страна является нейтральной с военно-политической точки зрения. Думаю, что такие решения у нас принимаются в последнее время под давлением западных посольств и “ястребов” из США. Существует некие политические силы, которым сегодня очень интересен сценарий эскалации конфликта в этой части Европы, которые накачивают страну оружию и истерят, запугивают общественное мнение тем, что Россия скоро нападет на Европу, на Молдавию. Санду открыто заявляет, что Молдавия — следующая жертва, якобы мы вооружаемся, чтобы противостоять России, если она якобы намеревается на нас напасть. Вчера была пресс-конференция директора Службы информации и безопасности (аналога ФСБ России), который четко заявил, что Россия пытается дестабилизировать обстановку, подкупить депутатов, подкупить правящую элиту, руководство Молдавии и с мая начнет дестабилизацию путем организации митингов. Населению страны каждый раз втолковывается, что митинги умирающих от голода пенсионеров — на самом деле яркий и жесткий план Москвы по дестабилизации ситуации в Молдавии. У нас, оказывается, выросли инвестиции, а не упали на 30%. У нас якобы растут все показатели, а Москва нам сейчас мешает. Учитывая, что молдавское руководство запретило все российские и все оппозиционные СМИ, на кое-кого такие идеи могут влиять в той или иной форме», — подытожил он.

Ранее глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что Санду оставила без внимания семь приглашений к переговорам, касающимся урегулирования ситуации в регионе.

