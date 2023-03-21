«Румынизация» Молдавии: Госдеп давит на Кишинев в языковом вопросе
Две трети рядовых молдаван считают свой язык молдавским, но им противостоят правящие круги и соседняя Румыния, сказал НСН Богдан Цырдя.
Политические игры, происходящие в Молдавии, в частности, переименование языка в румынский — часть плана ликвидации государства. Об этом НСН заявил депутат Партии социалистов Республики Молдова Богдан Цырдя.
Ранее министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил, что молдавского языка никогда не существовало, он якобы был искусственно создан во времена СССР. В свою очередь вице-премьер по экономическому развитию Молдавии Дмитрий Алайба считает, что переименование молдавского языка в румынский создаст новые экономические возможности для граждан республики. Также парламент Молдавии голосами 58 депутатов одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова «молдавский язык» в любой грамматической форме заменяются словосочетанием «румынский язык». Эта поправка будет внесена даже в конституцию. По мнению Цырдя, такие реформы происходят с подачи Румынии и США.
«Молдавский язык существовал сотни лет, равно как и молдавское государство. Под давлением соседней Румынии, под давлением Госдепа у нас уничтожаются все атрибуты молдавской государственности, от языка до имени этноса. Сегодня даже считается, что и молдаван придумал Сталин. Эти политические игры — часть более крупного плана ликвидации Республики Молдова», — сказал Цырдя.
Собеседник НСН также порассуждал на тему, насколько принципиален этот вопрос для рядовых молдаван.
«На фоне того, что у правительства долг больше пяти миллиардов евро, цена на газ выросла в семь раз, а инфляция в Молдавии самая высокая в Европе (30-35%), власть бросает эту гранату в общество. Порядка 60-65% населения страны считают язык молдавским. С другой стороны, партии «Действие и солидарность» аплодируют соседняя Румыния и румынская интеллигенция в Молдове, которая фактически сегодня находится на всех ключевых позициях. Это касается как правительства, так и Академии наук, университетов, школ, библиотек и всех культурных средств производства. Такая ситуация продолжается с 1990 года», — добавил политик.
В заключение Цырдя рассказал о ситуации в Приднестровье.
«В законодательстве Приднестровья закреплено триязычие — русский, молдавский и украинский языки. Молдавский язык, в отличие от Молдавии, у них существует на кириллице, а не на латинице. По поводу происходящего жители Приднестровья выражают, с одной стороны, недоумение, с другой стороны, какое-то ликование. Им это дает основание утверждать, что в Молдавии идет румынизация и что только Приднестровье защищает молдавский этнос, его язык и культуру», — подытожил он.
Ранее депутат Василий Боля заявил, что в Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) намерены обжаловать инициативу о переименовании государственного языка в румынский.
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