«Румынизация» Молдавии: Госдеп давит на Кишинев в языковом вопросе

Ранее министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил, что молдавского языка никогда не существовало, он якобы был искусственно создан во времена СССР. В свою очередь вице-премьер по экономическому развитию Молдавии Дмитрий Алайба считает, что переименование молдавского языка в румынский создаст новые экономические возможности для граждан республики. Также парламент Молдавии голосами 58 депутатов одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова «молдавский язык» в любой грамматической форме заменяются словосочетанием «румынский язык». Эта поправка будет внесена даже в конституцию. По мнению Цырдя, такие реформы происходят с подачи Румынии и США.

«Молдавский язык существовал сотни лет, равно как и молдавское государство. Под давлением соседней Румынии, под давлением Госдепа у нас уничтожаются все атрибуты молдавской государственности, от языка до имени этноса. Сегодня даже считается, что и молдаван придумал Сталин. Эти политические игры — часть более крупного плана ликвидации Республики Молдова», — сказал Цырдя.

Собеседник НСН также порассуждал на тему, насколько принципиален этот вопрос для рядовых молдаван.

«На фоне того, что у правительства долг больше пяти миллиардов евро, цена на газ выросла в семь раз, а инфляция в Молдавии самая высокая в Европе (30-35%), власть бросает эту гранату в общество. Порядка 60-65% населения страны считают язык молдавским. С другой стороны, партии «Действие и солидарность» аплодируют соседняя Румыния и румынская интеллигенция в Молдове, которая фактически сегодня находится на всех ключевых позициях. Это касается как правительства, так и Академии наук, университетов, школ, библиотек и всех культурных средств производства. Такая ситуация продолжается с 1990 года», — добавил политик.

В заключение Цырдя рассказал о ситуации в Приднестровье.

«В законодательстве Приднестровья закреплено триязычие — русский, молдавский и украинский языки. Молдавский язык, в отличие от Молдавии, у них существует на кириллице, а не на латинице. По поводу происходящего жители Приднестровья выражают, с одной стороны, недоумение, с другой стороны, какое-то ликование. Им это дает основание утверждать, что в Молдавии идет румынизация и что только Приднестровье защищает молдавский этнос, его язык и культуру», — подытожил он.

Ранее депутат Василий Боля заявил, что в Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) намерены обжаловать инициативу о переименовании государственного языка в румынский.

