Молдавская оппозиция оспорит переименование госязыка в румынский
В Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) намерены обжаловать инициативу о переименовании государственного языка в румынский. Об этом заявил ТАСС депутат Василий Боля.
Социалисты подадут иск в Конституционный суд республики. Боля отметил, что продвижение инициативы о переименовании госязыка ведется с нарушением законодательства.
По его словам, поддерживающие инициативу политические силы могут оперативно направить законопроект на утверждение главе государства.
Совет по телевидению и телерадиовещанию Молдавии ранее отказался продлевать лицензию оппозиционному телеканалу Orhei TV. Решение принято в связи с «нарушениями общей концепции», передает НСН.
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