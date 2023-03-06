Молдавская оппозиция оспорит переименование госязыка в румынский

В Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) намерены обжаловать инициативу о переименовании государственного языка в румынский. Об этом заявил ТАСС депутат Василий Боля.

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Социалисты подадут иск в Конституционный суд республики. Боля отметил, что продвижение инициативы о переименовании госязыка ведется с нарушением законодательства.

По его словам, поддерживающие инициативу политические силы могут оперативно направить законопроект на утверждение главе государства.

Совет по телевидению и телерадиовещанию Молдавии ранее отказался продлевать лицензию оппозиционному телеканалу Orhei TV. Решение принято в связи с «нарушениями общей концепции», передает НСН.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:СудыОппозицияМолдавия
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