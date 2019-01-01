В России заподозрили дезинформацию в письме Плахотнюка
Член Совета Федерации РФ Андрей Климов объяснил в эфире НСН, почему не стоит воспринимать серьезно заявления Плахотнюка о Молдове.
Лидер молдавской Демократической партии Владимир Плахотнюк передал российскому вице-премьеру Дмитрию Козаку предложения по изменению внешнеполитического курса Кишинева. Об этом он рассказал в интервью «Коммерсанту». Сообщается, что суть инициатив вызвала удивление правительства. В документе речь шла о переориентации антироссийской Демпартии на Россию. Также Плахотнюк предложил урегулировать приднестровский конфликт на основе федерализации Молдовы.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов поделился в эфире НСН предположением, что новость об инициативах Плохотнюка может оказаться фейком. Кроме того, он отметил, что принимать какие-то конкретные действия станет реальным только тогда, когда Молдова решит все свои внутренние вопросы (слушайте аудио).
«На счет этой странной идеи Плохотнюка есть разные точки зрения. В том числе, что это какая-то информационная деза (дезинформация). Более того, в стране очень острый политический кризис. Даже если учесть, что европейские Соединенные Штаты посчитали необходимым взять паузу, то на сегодняшний день я бы вообще воздержался от каких-то резких движений. Это все-таки внутреннее суверенное дело Молдовы. А уж затем, когда они их решат, можно будет более-менее ответственный диалог вести», - рассказал собеседник НСН.
Ранее о предложениях Плахотнюка российскому вице-премьеру высказался в беседе с НСН Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев. Он заявил, что никакого двоевластия в Молдавии нет.
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