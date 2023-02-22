В МККК призвали Москву и Киев обеспечить доступ ко всем военнопленным

Международный Комитет Красного Креста (МККК) призывает Россию и Украину обеспечить доступ ко всем военнопленным. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на гендиректора организации Роберта Мардини.

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Он отметил, что гуманитарные структуры должны иметь возможность посещать заключенных на постоянной основе. Мардини также подчеркнул, что для таких организаций важно гарантировать военнопленным возможность оставаться на связи со своими семьями.

Ранее, 16 февраля, Министерство обороны РФ сообщило, что после переговоров 101 российский военнопленный был возвращен на родину. В ведомстве уточнили, что освобожденных из украинского плена самолетами доставят в Москву, где они пройдут лечение и реабилитацию. До этого Минобороны сообщало о возвращении из украинского плена российских военных 4 февраля. Тогда в Россию вывезли 63 военнослужащих, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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