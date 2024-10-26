В миссии КНДР при ООН назвали слухи об отправке военных в Россию маневрами США

Обвинения в адрес Северной Кореи об отправке военных в Россию – «грязные маневры» США и союзников Вашингтона. Об этом заявил первый секретарь миссии республики при ООН Ил Ха Ким на неформальной встрече Совета безопасности ООН.

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«Что касается обвинений в адрес КНДР, то они являются ничем иным, как грязными маневрами США и их последователей», — указал дипломат из КНДР.

Ил Ха Ким отметил, что Штаты и их партнеры нацелены «замаскировать» свои преступления и спровоцировать затягивание конфликта на Украине, поставляя Киеву всех виды запрещенного международным правом летального оружия.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала утверждения о якобы отправке военных из Северной Кореи в Россию «вбросами и шумихой».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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