В Минске заявили, что войны с Россией «никогда не может быть»
Белорусский депутат Геннадий Давыдько заявил, что войны между Россией и Белоруссией «никогда не может быть». Так он прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко том, что если Минск хочет независимости, то войны с Россией ей не избежать.
По словам Давыдько, у Белоруссии непростые отношения с Россией, но «до войны не то, что далеко, это просто немыслимо, это невероятно, этого никогда не может быть», передает РИА Новости.
Белорусский парламентарий также отметил, что Киеву легко делать подобные заявления - ему уже нечего терять в отношениях с Москвой.
Давыдько подчеркнул, что Белоруссия и Россия - братские народы и «за это надо держаться», пишет «Газета.ру».
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что предположение о возможной войне между Россией и Белоруссией – «явная чушь». Российский сенатор назвал это заявление «смесью дешёвой пропаганды и примитивного манёвра», направленной на то, чтобы «стравить Москву и Минск»
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Протоиерей Смирнов: Разговор о «бесплатных проститутках» подслушали и «слили»
- Посадившая за руль маленького сына москвичка предстанет перед судом
- В Конституции предлагают закрепить неприкосновенность экс-президентов
- Российским министрам хотят запретить иметь счета в зарубежных банках
- ЦБ намерен усилить борьбу с утечкой персональных данных