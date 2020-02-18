В Минске заявили, что войны с Россией «никогда не может быть»

Белорусский депутат Геннадий Давыдько заявил, что войны между Россией и Белоруссией «никогда не может быть». Так он прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко том, что если Минск хочет независимости, то войны с Россией ей не избежать.

По словам Давыдько, у Белоруссии непростые отношения с Россией, но «до войны не то, что далеко, это просто немыслимо, это невероятно, этого никогда не может быть», передает РИА Новости.