Пушков назвал слова Пристайко о войне Белоруссии с Россией «явной чушью»
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что предположение о возможной войне между Россией и Белоруссией – «явная чушь». Так сенатор отреагировал в своём Twitter на высказывание главы МИД Украины Вадима Пристайко, который заявил, что если Белоруссия желает сохранить независимость, то ее может ждать война с Россией, пишет «Свободная пресса».
Пушков отметил, что Пристайко становится все больше похожим на своего предшественника на посту министра иностранных дел Климкина. Российский сенатор назвал это заявление «смесью дешёвой пропаганды и примитивного манёвра», направленной на то, чтобы «стравить Москву и Минск», сообщает РЕН ТВ. Пушков добавил, что «тут дипломатией и не пахнет».
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что утверждения о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин предлагал коллеге из Белоруссии Александру Лукашенко слияние двух государств, не соответствуют действительности. Представитель Кремля уточнил, что в ходе встречи президенты обсуждали углубление интеграции в рамках Союзного государства.
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