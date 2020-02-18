Пушков назвал слова Пристайко о войне Белоруссии с Россией «явной чушью»

Пушков отметил, что Пристайко становится все больше похожим на своего предшественника на посту министра иностранных дел Климкина. Российский сенатор назвал это заявление «смесью дешёвой пропаганды и примитивного манёвра», направленной на то, чтобы «стравить Москву и Минск», сообщает РЕН ТВ. Пушков добавил, что «тут дипломатией и не пахнет».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что утверждения о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин предлагал коллеге из Белоруссии Александру Лукашенко слияние двух государств, не соответствуют действительности. Представитель Кремля уточнил, что в ходе встречи президенты обсуждали углубление интеграции в рамках Союзного государства.

