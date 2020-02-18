В МИД Украины предрекли войну РФ и Белоруссии

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко высказал мнение, что в случае решения белорусов оставаться независимыми их ждет война с РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава МИД Украины отметил, что говорил об этом белорусским журналистам пару лет назад и что «сейчас, может быть, они сомневаются меньше». По словам Пристайко, «Белоруссию ожидает тяжелое время». Украинский чиновник при этом выразил надежду на то, что он ошибается.