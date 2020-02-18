В МИД Украины предрекли войну РФ и Белоруссии
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко высказал мнение, что в случае решения белорусов оставаться независимыми их ждет война с РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава МИД Украины отметил, что говорил об этом белорусским журналистам пару лет назад и что «сейчас, может быть, они сомневаются меньше». По словам Пристайко, «Белоруссию ожидает тяжелое время». Украинский чиновник при этом выразил надежду на то, что он ошибается.
Как пишет агентство, соответствующее заявление Пристайко сделал в интервью пражскому еженедельнику Respekt, которое вышло в понедельник.
Пристайко также отметил, что говорил об этом белорусскому президенту Александру Лукашенко, а тот, в свою очередь, «дал понять», что военные страны будут воевать.
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