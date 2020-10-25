В Минске задержаны фотокорреспонденты газет «Комсомольская правда» и «Новы час»

Известно, что фотокорреспондентов Святослава Зоркого и Дмитрия Дмитриева задержали около площади Свободы. Сотрудники правоохранительных органов потребовали проследовать за ними в автобус

Задержания в Минске проходят в последний день так называемого «народного ультиматума», информирует «Интерфакс».

Ранее первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН рассказал, почему Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил перенести митинг сторонников с 25 октября на весну «из соображений безопасности».

«Отменяя провластный митинг, он хочет отложить протест, потому что боится его. И ему есть чего бояться, ведь он незаконно властвует. Лукашенко умеет господствовать, но не умеет править», - отметил политик.

