В Минске задержаны фотокорреспонденты газет «Комсомольская правда» и «Новы час»
В центре Минска при освещении несанкционированной акции оппозиции задержаны два фотокорреспондента. По данным белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), ими стали фотокорреспонденты изданий «Комсомольская правда» И «Новы час».
Известно, что фотокорреспондентов Святослава Зоркого и Дмитрия Дмитриева задержали около площади Свободы. Сотрудники правоохранительных органов потребовали проследовать за ними в автобус
Задержания в Минске проходят в последний день так называемого «народного ультиматума», информирует «Интерфакс».
Ранее первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН рассказал, почему Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил перенести митинг сторонников с 25 октября на весну «из соображений безопасности».
«Отменяя провластный митинг, он хочет отложить протест, потому что боится его. И ему есть чего бояться, ведь он незаконно властвует. Лукашенко умеет господствовать, но не умеет править», - отметил политик.
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