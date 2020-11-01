В Минске задержали около 40 протестующих
В столице Белоруссии во время акций протеста задержали 36 человек, информирует Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
По данным правозащитников, некоторых из задержанных уже отпустили.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 30 октября на встрече с коллективом МВД заявил, что намерен мобилизовать для борьбы с оппозицией все возможные силы, включая правоохранительные структуры и армию, передает RT. Он пригрозил протестующим решительными действиями, обвинив их в «пересечении красных линий».
Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. Оппозиция считает, что Лукашенко, по официальным данным набравший более 80% голосов, сфальсифицировал итоги голосования.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru