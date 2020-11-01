В Минске задержали около 40 протестующих

По данным правозащитников, некоторых из задержанных уже отпустили.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 30 октября на встрече с коллективом МВД заявил, что намерен мобилизовать для борьбы с оппозицией все возможные силы, включая правоохранительные структуры и армию, передает RT. Он пригрозил протестующим решительными действиями, обвинив их в «пересечении красных линий».

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. Оппозиция считает, что Лукашенко, по официальным данным набравший более 80% голосов, сфальсифицировал итоги голосования.

