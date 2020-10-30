Лукашенко не собирается «свинтить» и обещает вырвать руки протестующим

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал мнение об угасании его политической карьеры. Эту тему он поднял на встрече с коллективом МВД, представляя нового министра внутренних дел и начальника ГУВД Минска.

«Но если кто-то думает, что я сейчас собрался и свинтил… Президент никогда не бежал и бежать не собирается. Я прожил достаточно в этой жизни», - цитирует белорусского лидера государственное агентство БЕЛТА.

При этом Лукашенко предостерёг своих оппонентов от рассуждений о закате его личной политической карьеры: «Да не дождетесь! Это не значит, что я буду посиневшими пальцами, как говорил, держаться за это кресло. Нет. Политика - это не только президент».

Президент также заявил, что намерен мобилизовать для борьбы с оппозицией все возможные силы, включая правоохранительные структуры и армию, передает RT. Он пригрозил протестующим решительными действиями, обвинив их в «пересечении красных линий».