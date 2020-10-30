Лукашенко не собирается «свинтить» и обещает вырвать руки протестующим
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал мнение об угасании его политической карьеры. Эту тему он поднял на встрече с коллективом МВД, представляя нового министра внутренних дел и начальника ГУВД Минска.
«Но если кто-то думает, что я сейчас собрался и свинтил… Президент никогда не бежал и бежать не собирается. Я прожил достаточно в этой жизни», - цитирует белорусского лидера государственное агентство БЕЛТА.
При этом Лукашенко предостерёг своих оппонентов от рассуждений о закате его личной политической карьеры: «Да не дождетесь! Это не значит, что я буду посиневшими пальцами, как говорил, держаться за это кресло. Нет. Политика - это не только президент».
Президент также заявил, что намерен мобилизовать для борьбы с оппозицией все возможные силы, включая правоохранительные структуры и армию, передает RT. Он пригрозил протестующим решительными действиями, обвинив их в «пересечении красных линий».
По словам Лукашенко, силовики больше «не будут брать в плен» участников протестов, «особенно в квартирах граждан, куда они прячутся». Он предупредил, что, если кто-то участников акций оппозиции даже прикоснется к военнослужащему, то «должен уйти оттуда как минимум без рук», отмечает Ura.ru.
Президент также выразил готовность принять участие в делах страны, если его «позовут», когда он будет «на пенсии». «Если новый президент, генералы, придя после нас, захотят совета и помощи, поддержки, мы им окажем», - пообещал Лукашенко.
В своих рассуждениях Лукашенко напомнил, что Белоруссия переживала более сложные времена, когда «жгли на улицах автомобили, анархисты и подонки со всего мира приезжали в середине 90-х».
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