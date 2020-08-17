В Минске вновь фиксируются сбои в работе интернета

В Минске в этот понедельник, 17 августа, вновь фиксируются сбои в работе интернета. Об этом сообщают белорусские СМИ. Они подчеркивают, что неполадки фиксируются в работе домашнего интернета и 4G, пишет Газета.ру.

На минувшей неделе сообщалось, что жители Белоруссии столкнулись с перебоями в рaботе Сети. Отмечaлось, что в основном нa проблемы жaловaлись минские интернет-пользовaтели, но сообщения о сбоях поступaли тaкже из Гомеля, Витебскa и некоторых других городов, пишет РИА ФАН.